Shell-topman: ’In elk ander land waren we eerder uit gaswinning gestapt’

Door Theo Besteman Kopieer naar clipboard

Ben van Beurden (onder) tegenover de parlementaire enquêtecommissie over de Groningse gaswinning. Ⓒ ANP/HH

Den Haag - Shell is jaren ’te naïef’ geweest over de gevolgen van zijn gaswinning via de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). Het bedrijf had in Groningen vanwege enorme schades jaren eerder de winning moeten afbouwen. Schadeafhandeling en herstel en het overleg met de politiek werden een ’gordiaanse knoop’. „In ieder ander land waren we er uitgestapt”, aldus ceo Ben van Beurden van Shell Group.