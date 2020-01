Fugro en Signify in de hoofdrol op hogere beurs

De AEX-index noteerde rond tien uur 0,2% in de plus op 600,10 punten. De Midkap-index ging 0,9% vooruit naar 916,02 punten.

De beurzen in Frankfurt en Parijs stegen 0,3 procent. Londen daalde 0,1 procent. Het Verenigd Koninkrijk verlaat om 23.00 uur lokale tijd plaats (middernacht in Nederland) na bijna een halve eeuw lidmaatschap de EU. Na de Brexit begint een overgangsperiode van 11 maanden, waarin het land zich nog houdt aan EU-regels, zodat er tijd is om te onderhandelen over een handelsakkoord.

Wall Street liet gisteravond een positief beeld. Het besluit van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) om de uitbraak van het nieuwe coronavirus te bestempelen als een internationale noodsituatie bracht beleggers in de VS niet van hun stuk doordat tegelijkertijd werd benadrukt dat beperkingen op handel of reizen niet nodig zijn. Nabeurs kwam Amazon met sterke bedrijfsresultaten.

In Azië ging de Japanse beurs vanochtend met een aardig herstel de week uit. De Nikkei-index won 1%.

In de AEX vervolgde Unilever de weg omhoog met een plus van 0,7%. Een dag eerder zat het levensmiddelenconcern al in de lift na meevallende resultaten. ArcelorMittal kreeg er 1,1% bij. DSM behoorde ook bij de grotere winnaars met een vooruitgang van 1%. Voor nieuwe koploper Aalberts werd 1,2% meer betaald.

RD Shell moest nog eens 0,2% afstaan nadat het olieconcern de voorgaande dag al onderuit was gegaan in reactie op zwakke resultaten. DZ Bank heeft de koopaanbeveling voor de oliereus ingetrokken.

KPN sloot de rij bij de hoofdfondsen met een verlies van 0,8%. Philips werd 0,4% minder waard.

Midkap-index Signfy kwam de negatieve start snel te boven en steeg 4,2%. De opbrengsten bij het verlichtingsbedrijf vielen lager uit dan waar door kenners rekening mee werd gehouden, maar Signify verwacht dit jaar zijn aangepaste winstmarge te verbeteren.

WDP deed ook goede zaken en won 2,4% na de melding dit jaar te rekenen op een verdere stijging van de winst in vergelijking met 2019.

Fugro kon op flinke kopersinteresse rekenen. De koers van de toeleverancier voor de industrie schoot geholpen door het enthousiasme bij analisten van ING 7,5% omhoog. Het koopadvies werd gehandhaafd en het koersdoel ging omhoog van €11 naar €12,80 vanwege de positieve blik over het afstoten van het belang in de Amerikaanse bodemonderzoeker Global Marine Group.