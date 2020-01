Virus kleurt beurs Amsterdam rood

De AEX stond om half drie 0,5% lager op 595,9 punten, na hoger te zijn gestart. De AMX ging 0,6% vooruit naar 916,2 punten.

De overige Europese beurzen verloren eveneens terrein. De Franse CAC 40 en Duitse DAX leverden 0,5% respectievelijk 0,4% in. De Britse FTSE 100 verloor 0,7%. Het Verenigd Koninkrijk verlaat middernacht de Europese Unie.

De indexfutures wezen op een ongeveer 0,5% lagere opening voor de Amerikaanse beurzen.

De stemming werd enerzijds gedrukt door tegenvallend economisch nieuws uit Europa. De economie van de eurozone is in het vierde kwartaal met 0,1% is gegroeid, terwijl op 0,2% was gerekend. De Franse economie kromp onverwacht en de Duitse detailhandelsverkopen zijn in december sterk gedaald.

Bovenal bleven beleggers zich zorgen maken over het coronavirus. Het aantal besmettingen is tot bijna tienduizend opgelopen en het aantal doden is de tweehonderd gepasseerd. Beleggingsstrateeg Wynand van der Zandt (Beaumont Capital) benadrukt dat het om een tijdelijk fenomeen gaat. „Met name de Chinese economie wordt door het coronavirus geraakt. Dit zal zichtbaar worden in de cijfers van bedrijven over het eerste kwartaal. Na enkele maanden verwacht ik evenwel economisch herstel, waaraan eventuele extra stimuleringsmaatregelen in China kunnen bijdragen.”

Van der Zandt ziet geen reden tot grote zorg. „Als de ergste onrust rond het coronavirus voorbij is, kan de wereldeconomie mede dankzij de recent gesloten handelsdeal tussen de VS en China herstellen. Wij zien geen reden om nu nog aandelen te verkopen. Een verdere terugval van de koersen kan zelfs aanleiding zijn aandelen bij te kopen.”

Unilever in hoofdrol

In de AEX stond chipmachinefabrikant ASML met een min van 1,6% onderaan.

Philips verloor 1,4%. Het zorgtechnologiebedrijf kwam dinsdag tegen een tegenvallend kwartaalbericht naar buiten.

RD Shell moest nog eens 1% afstaan. Het olieconcern ging gisteren al onderuit in reactie op zwakke resultaten.

Unilever stond bovenin met een plus van 0,6%. Een dag eerder zat het levensmiddelenconcern al in de lift dankzij meevallende resultaten.

Midkapper Signify steeg 7,1%. De opbrengsten vielen tegen, maar het verlichtingsbedrijf verwacht dit jaar zijn winstmarge te verbeteren. Corné van Zeijl, analist bij Actiam, wees daarnaast op de verhoging van het dividend en de goede kasstroom.

Bodemonderzoeker Fugro won 6,8%, na een enthousiast rapport van ING. De bank verhoogde het koersdoel van €11 naar €12,80 bij een herhaald koopadvies, in reactie op het afstoten van het belang in een Amerikaanse bedrijf.

WDP klom 3% na de melding dit jaar te rekenen op een verdere winststijging. BankDegroof Petercam heeft het advies van de logistiek vastgoedfonds opwaarts bijgesteld van onderwogen naar houden.

Op de lokale markt dikte afvalverwerker Renewi na het voorzichtige debuut van een dag eerder 0,8% aan.