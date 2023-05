Mes in budget van start-upaanjager Techleap: rol Prins Constantijn ongewis

Minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat heeft voor de komende 3 jaar een budget van €15 miljoen vrijgemaakt. Dat is een stuk minder dan de €35 miljoen die het voor de afgelopen vier jaar ontving. Of Prins Constantijn aanblijft als start-upambassadeur is nog niet bekend.

Er zijn in Nederland ruim 10.000 start-ups waaronder meer dan tien met een waarde van boven de $1 miljard. De Nederlandse sector is goed voor ruim 135.000 techbanen. Onder de meer dan 10.000 startups bevinden zich ongeveer 1.400 zogenoemde deep tech bedrijven: kennisintensieve startups die hoogwaardige (technologische) kennis vanuit bijvoorbeeld universiteiten combineren met onderzoek, ontwikkeling en productie.

De voorloper van Techleap, StartupDelta, werd in 2015 in het leven geroepen om de toegang tot kapitaal, markten en kennis voor start-ups en scale-ups te verbeteren. Adriaansens heeft het programma door een extern bureau laten evalueren en daaruit blijkt dat het Nederlandse start-up en scale-up klimaat substantieel is verbeterd in acht jaar tijd. „Ik neem de aanbeveling over om met Techleap.nl door te gaan. Er blijft een aanjager nodig om opgebouwde kennis en netwerken te behouden en te versterken”, aldus de minister. Wel wijst ze erop dat Techleap.nl zijn rol en focus moet gaan veranderen. „Die is straks gericht op meer deep tech bedrijven in Nederland krijgen en meer start-ups laten doorgroeien naar scale-ups.”

Hoewel Techleap het met minder budget moet doen, investeert het ministerie van EZK ook direct in jonge groeibedrijven via bijvoorbeeld het Deep Tech Fund (€250 miljoen samen met InvestNL) en Dutch Future Fund (€300 miljoen samen met InvestNL en het Europees Investeringsfonds).