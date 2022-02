Lithium-leverancier AMG verdubbelt bedrijfsresultaat

De omzet van het in Amsterdam genoteerde concern, dat met Shell ook in recycling van metalen is gestapt, kwam uit op $330 miljoen in het vierde kwartaal, tegen $253,5 miljoen in dezelfde maanden van 2020.

Over het hele jaar steeg de omzet van $937,2 miljoen naar $1,2 miljard.

Bekijk ook: Metalenspecialist AMG verdubbelt resultaat dankzij groene revolutie

Zijn bedrijfsresultaat of ebitda werd in het vierde kwartaal $43,9 miljoen, in 2020 was dat $22,5 miljoen. Over heel 2021 was dat $136,7 miljoen, ruim een verdubbeling op jaarbasis.

De cashflow uit operationele activiteiten bedroeg over 2021 $90,8 miljoen (2021:$19,6 miljoen).

Het keert over het boekjaar €0,40 dividend uit, in 2020 was dat met de coronapandemie per aandeel nog $1,47 negatief. In verzekerde AMG zich nog van $550 miljoen aan financiering.