’Verleng uitstel van belastingbetaling op tijd’

De Belastingdienst adviseert deze groep het bijzonder uitstel te verlengen, omdat zij alleen dan een beroep kunnen doen op de huidige aflossingsregeling van 36 maanden.

„Ondernemers hebben het zwaar genoeg”, zegt Karin Christophersen, manager Inning en Betalingsverkeer bij de Belastingdienst. „Dus, twijfel je of je voor 1 juli aan nieuwe betalingsverplichtingen kunt voldoen? Dan raad ik je aan het bijzonder uitstel voor 1 juli aan te vragen of te verlengen. Want wie het uitstel niet verlengt, komt ook niet in aanmerking voor de betalingsregeling.”

In de huidige aflossingsregeling moeten ondernemers die gebruikmaken van uitstel van betaling op 1 oktober starten met het aflossen van hun schulden. Dit mag in 36 maanden. Tot het einde van het jaar rekent de Belastingdienst 0,01% rente bij het invorderen.

Alle ondernemers met bijzonder uitstel van betalen komen in aanmerking voor de betalingsregeling, mits zij na afloop van de uitstelperiode hun belastingen weer op tijd betalen. Lukt dat niet, dan kunnen zij hun betalingsuitstel verlengen tot 1 juli.

Meer lucht

Staatssecretaris Hans Vijlbrief van Financiën heeft eerder in de media aangegeven dat zijn ministerie en de Belastingdienst mogelijkheden verkennen om ondernemers nog meer lucht te geven om hun schulden terug te betalen. Daarbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan het later starten met terugbetalen en het verlengen van de terugbetalingsperiode.

Bijna 250.000 ondernemers hebben op dit moment betalingsuitstel voor hun coronaschuld bij de Belastingdienst. Bij elkaar is hiermee zo’n €16 miljard gemoeid.