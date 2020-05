'Beursgang Douwe Egberts in focus op Damrak'

Het Chinese parlement stemde donderdag in met de invoering van een omstreden veiligheidswet in Hongkong die de speciale status van de stad in gevaar brengt. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo verklaarde dat Hongkong door de wet niet langer als een autonoom gebied kan worden gezien en president Trump stelde deze week met maatregelen tegen China te komen, vanwege de bemoeienissen van Peking met Hongkong.

De introductieprijs van de aandelen JDE Peet's bedraagt 31,50 euro per aandeel. Het moederbedrijf van Douwe Egberts krijgt daarmee een marktwaarde van 15,6 miljard euro. JDE Peet's zou eerst woensdag 3 juni de stap naar de beurs maken, maar vanwege de grote belangstelling van investeerders is de beursgang vervroegd. De beursgang van JDE Peet's is de grootste in Europa dit jaar.

NSI

Vastgoedfonds NSI is naar eigen zeggen in verregaande onderhandelingen over een huurcontract voor het statige Haagse Bentinck Huis aan de Lange Voorhout. Volgens het Financieele Dagblad neemt privacywaakhond Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zijn intrek in het pand.

De Europese beurzen sloten donderdag opnieuw hoger. De AEX-index klom 1,8 procent tot 538,62 punten en de MidKap kreeg er 1,6 procent bij tot 733,99 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt stegen tot 1,8 procent. Wall Street deed een stapje terug. De Dow-Jonesindex eindigde 0,6 procent lager op 25.400,64 punten. De brede S&P 500 daalde 0,2 procent en techbeurs Nasdaq zakte 0,5 procent.

De euro was 1,1103 dollar waard, tegen 1,1060 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie daalde 1,4 procent in prijs tot 33,23 dollar. Brentolie werd 1 procent goedkoper op 34,94 dollar.