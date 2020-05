Amsterdam - Het aantal starters op de woningmarkt heeft in het laatste kwartaal van 2019 een dieptepunt bereikt. Het aandeel van twintigers en dertigers onder huizenkopers was met 30% het laagst sinds 2006 – dus ook lager dan in de nasleep van de financiële crisis. Opvallend is dat vooral het aantal koopstarters buiten de grote steden is afgenomen.