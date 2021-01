Onrust bij winkeliers over lockdown: ’We hadden afspraken met het kabinet’

,,Dit leidt tot verwarring”, zegt voorzitter Ron Andes van de Koninklijke SlijtersUnie. ,,Wij hebben tot nu toe geen signalen ontvangen dat slijters moeten sluiten na 19 januari. Wij hebben destijds afgesproken met het kabinet dat we openblijven om de druk op de supermarkten te verminderen. Ook een verkorting van de openingstijden levert niks op, omdat je dan andere piekuren krijgt. Ik kan me dus niet voorstellen dat we moeten sluiten, dat zou echt een slechte zaak zijn.”

Verwarring

De verwarring is al sinds december groot in de retailwereld. Waar winkelketens als Hema, Wibra en Action eerst nog besloten open tea blijven, werden zij teruggefloten door het kabinet. Er zijn uitzonderingen. Supermarkten, drogisterijen, dierenwinkels, groothandels en tankstations blijven bijvoorbeeld gewoon open. Dat geldt ook voor de lokale groenteboer, slager en bakker.

Het Centraal Bureau Drogisterijbedrijven houdt de situatie goed in de gaten en is in afwachting tot de officiële maatregelen bekend worden gemaakt. ,,We hebben met het kabinet afgesproken dat de drogisterijen openblijven, zodat consumenten terecht kunnen voor essentiële producten, zoals paracetamol, hoestdrank, hygiëneproducten en producten die de weerstand verhogen. Zo nemen we de druk weg bij supermarkten en apotheken”, aldus een woordvoerder.

Supermarkten

De supermarktbranche, die de afgelopen tien maanden een recordomzet heeft behaald, maakt zich geen zorgen. ,,We kunnen er niet zoveel over zeggen, totdat de strengere maatregelen bekend worden. Maar het lijkt ons niet waarschijnlijk dat de supermarkten de deuren moeten sluiten”, zegt een woordvoerder van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel.