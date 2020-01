Groei economie VS iets beter dan voorzien

Volgens het Amerikaanse ministerie van Handel kwam de groei in het laatste kwartaal van 2019 op jaarbasis uit op 2,1%. Vooraf werd gerekend op een plus van 2%. De groei van 's werelds grootste economie bleef onveranderd in vergelijking met het derde kwartaal. Over heel 2019 ging de Amerikaanse economie met 2,3% vooruit, na een plus van 2,5% in 2018.

De consumentenbestedingen namen in het vierde kwartaal toe met 1,8%, terwijl in doorsnee een toename van 2% werd verwacht.

De gang van zaken in de Amerikaanse economie neemt een belangrijke plaats in voor de Federal reserve bij het bepalen van het monetaire beleid.