Zien: studenten bouwen auto volledig van afval

Voor de auto zijn gerecyclede petflessen, huishoudafval en plastic soep uit zee gebruikt. De stekkerbak heeft de naam ’Luca’ gekregen en heeft met volle accu een bereik van 220 kilometer, garanderen de studenten van Technische Universiteit Eindhoven.

„Ons chassis is gemaakt van vlas en gerecyclede petflessen”, zegt projectmanager Lisa van Etten. „Voor het interieur hebben we ook ongesorteerd huishoudelijk afval gebruikt.”

Met de ’afvalwagen’ kun je 220 kilometer rijden. Ⓒ Reuters

Hard plastic

De carrosserie van de auto bestaat uit hard plastic dat normaal voor in televisies, speelgoed en keukenapparatuur voorkomt. De zittingen bestaan uit kokos en paardenharen.

Er hebben gedurende anderhalf jaar 22 studenten aan het project gewerkt. Doelstelling is om de mogelijkheden van afval aan te tonen.

De recycle-auto heet Luca. Ⓒ Reuters

„We hopen echt dat autofabrikanten afvalstoffen gaan gebruiken”, zegt Matthijs van Wijk, die deelneemt aan het productieteam. „Afval kan op vele manieren worden toegepast. Steeds meer bedrijven gebruiken afval of biobased materialen in het interieur. Wij willen laten zien dat het ook mogelijk is om er een chassis van te bouwen.”