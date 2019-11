Cat Rock blijft voor fusie Just Eat en Takeaway

Volgens een inschatting van de investeerder zou een aandeel in het fusiebedrijf eind volgend jaar wel zo'n 1200 pence waard kunnen zijn. Dat komt neer op een behoorlijke waardetoename voor de aandeelhouders van Just Eat.

De fusie tussen Takeaway en Just Eat moet lopen via een aandelendeal. Het Nederlandse bedrijf mikt op steun van 75 procent van de aandeelhouders. Het voorstel van Takeaway heeft de steun van het bestuur van Just Eat.

Techinvesteerder Prosus heeft ook een bod gedaan om Just Eat over te nemen. Dat bod bedraagt 710 pence per aandeel, wat volgens Cat Rock neerkomt op een een significante onderwaardering van Just Eat. Ook zouden de plannen van Prosus niet zo veel potentie hebben als die van Takeaway.