’DNB onzorgvuldig bij ondergang DSB’

Den Haag - In de miljoenenjacht van ex-bankier Dirk Scheringa voelde zijn advocaat Geert-Jan Knoops vandaag Nout Wellink aan de tand. Na wat waarschijnlijk het laatste getuigenverhoor in de zaak is geweest, verklaarde Knoops dat hij „denkt te kunnen aantonen dat DNB niet aan zijn zorgvuldigheidsplicht heeft voldaan door lekken niet te voorkomen.”