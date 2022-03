Startende ondernemers krijgen toch €35 miljoen aan coronasteun

De nieuwe steunregeling is bedoeld voor ondernemers die gestart zijn tussen 30 juni 2020 en 30 september 2021. Het kabinet was en is van mening dat deze groep begonnen is in de wetenschap dat dit gezien de onvoorspelbaarheid van de coronapandemie risico's met zich meebracht. Maar omdat ook deze bedrijven kunnen bijdragen aan snel economisch herstel, is besloten ze toch te hulp te schieten.

Bestaande regelingen

Startende ondernemers kunnen niet altijd aanspraak maken op de bestaande regelingen, omdat zij geen omzetvergelijking met de periode voor corona kunnen overleggen. In de nieuwe regeling wordt voor iedereen gekeken naar het derde kwartaal van 2021, omdat toen relatief weinig beperkingen golden. Het subsidiepercentage en de overige voorwaarden zijn gelijk aan die van de TVL.