’Belastingaangifte moet gratis zijn voor ondernemers’

Een Kamermeerderheid keert zich tegen het nieuwe aangiftesysteem voor ondernemers. Die moeten dat voortaan via inlogsysteem eHerkenning doen, omdat dat volgens de Belastingdienst veiliger is. Maar het kost zo’n 30 tot 45 euro per jaar om dat programma aan te schaffen. D66, CU, SP en PvdA steunen een oproep van VVD om de aangifte voor ondernemers zo snel mogelijk weer gratis te maken.

„Mensen die netjes belasting betalen, moet je niet op extra kosten jagen”, zegt VVD-Kamerlid Middendorp. „Dat is een principieel punt voor ons. Mensen die eHerkenning willen gebruiken, moeten dat zeker doen. Maar wij krijgen heel veel berichten van ondernemers die speciaal voor het doen van de belastingaangifte dat moeten aanschaffen. Daar zou een alternatief voor moeten zijn.”

„Belachelijk dat de Belastingdienst je afhankelijk maakt van een bedrijf en dwingt te betalen om aangifte te doen”, voegt PvdA-Kamerlid Nijboer daaraan toe.

Ook CU-Kamerlid Bruins vindt het ’principieel fout’ dat mensen moeten betalen om aangifte te doen. Hij wil wel van het kabinet weten wat de budgettaire gevolgen zouden zijn als het aangifte doen toch weer gratis wordt.

Er is ook irritatie bij de Kamerleden dat ondernemers al eHerkenning verplicht moeten aanschaffen voor de aangifte, terwijl de wet digitale overheid donderdag pas in de Kamer wordt behandeld. Zonder die wet lijkt de wettelijke basis voor het verplichte gebruik van eHerkenning te ontbreken, zeggen de Kamerleden.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken, verantwoordelijk voor eHerkenning, laat in een reactie weten dat er ’wordt gezocht naar een oplossing’.