Leidt deze crisis tot een snellere energietransitie?

Twee weken geleden schreef ik over Royal Dutch Shell, dat de dupe is van de prijsoorlog die Saoedi-Arabië heeft ingezet. Inmiddels is ook aan de vraagkant een enorm gat ontstaan, waardoor de overproductie van olie op een historisch hoog niveau dreigt te komen. Shell grijpt hard in.