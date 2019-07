Maatschappelijke strategie Unibail aangescherpt

Parijs - Vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield heeft een vernieuwde versie van zijn Better Places 2030-strategie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen gepresenteerd. Deze was al in 2016 gelanceerd, met als belangrijkste doel om de koolstofuitstoot tot 2030 met 50 procent terug te brengen. Het programma behelst nu ook de nieuwere regio’s van het concern, oftewel de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.