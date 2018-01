Vijfde storing bij ABN Amro in een maand tijd

De storing is rond 14.00 uur verholpen, maar zorgde opnieuw voor een stortvloed aan klachten. De frustratie begint vooral op te lopen omdat ABN-klanten de laatste tijd wel heel vaak met een storing geconfronteerd worden.

In de afgelopen maand is het nu namelijk al vijf keer voorgekomen dat het internetbankieren niet goed werkte. Tussen kerst en oud en nieuw was het al twee keer raak en begin januari ook. Afgelopen woensdag lag internetbankieren er ook al een aantal uur uit en dat gebeurde vrijdag weer.

Het hoge aantal storingen roept de nodige vraagtekens op over de dienstverlening van ABN. Maar volgens de bank zijn de storingen ’niet gerelateerd’. Een woordvoerder laat aan deze krant weten dat er nog wel een onderzoek naar de ’grondoorzaken’loopt.