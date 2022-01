Waarom Unilever margarine en thee verkocht en nu op de pillenkast aast

Premium Financieel

Met dank aan Sex and the city: Peloton in de bezemwagen

Het had een coronahit moeten zijn, en dat was het aanvankelijk ook, maar het luxe Amerikaanse e-fitness bedrijf Peloton is inmiddels slachtoffer van de wereldwijde logistieke problemen in de scheepvaart. En van een management dat de kapitaalmarkten niet bepaald nog niet in de vingers heeft.