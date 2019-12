Honderden Arnhemmers van schuld af

ARNHEM (ANP) - Ruim 1400 Arnhemmers zijn op 1 januari 2020 van hun schuld bij de gemeente af. Arnhem scheldt mensen die 36 maanden lang hun best hebben gedaan om hun schuld af te lossen het nog openstaande bedrag kwijt. De regeling, die deel uitmaakt van nieuw debiteurenbeleid in de Gelderse hoofdstad, kost de gemeente in totaal 2,5 miljoen euro.