AEX vervolgt opmars met koploper Shell

De AEX staat om kwart over elf 0,2% hoger dan dinsdag bij het slot, op 610,7 punten. De Midkap-index wint 0,6% en gaat naar 917,4 punten. Ook elders in Europa komen handelaren goedgemutst terug van de kerstvakantie. De Franse CAC 40, de Duitse DAX en de Britse FTSE 100 stijgen 0,3%.

De Europese beurzen krijgen een zetje van het goede sentiment in de VS. Op tweede kerstdag wonnen de Amerikaanse beursgraadmeters 04% tot 0,8% en de indexfutures wijzen op een licht hogere opening om half vier vanmiddag. Amazon spoot omhoog op het nieuws dat de verkopen tijdens de feestdagen sterk zijn gestegen.

Hoofd vastrentende waarden Hendrik Tuch van Aegon wijst erop dat het sentiment op de aandelenmarkten nog altijd positief is. „Het is echter niet overtrokken. Zonder economisch of bedrijfsnieuws is de meest natuurlijke beweging dan dat de beurzen omhoog gaan. Een jaar geleden was dat precies andersom.”

Tuch denkt dat de beurzen in de komende weken verder omhoog kunnen gaan, deels omdat beleggers die de rally grotendeels gemist hebben aandelen gaan kopen. „Door de fear of missing out stappen zij alsnog in. Mede vanwege het onlangs gesloten handelsakkoord zullen de economische berichten waarschijnlijk ook verbeteren. Het blijft wel raden naar de volgende tweet van Trump, wat het lastig maakt hele grote posities in te nemen.”

In de Amsterdamse hoofdindex gaat tankopslagbedrijf Vopak met een plus van 1% aan kop. Zwaargewicht Shell klimt 0,9%.

Verfbedrijf AkzoNobel en biotechnologiebedrijf Galapagos verliezen 0,8% respectievelijk 0,7%.

ING levert 0,1% in, op het bericht dat zijn op vermogende particulieren gerichte tak gaat reorganiseren. Dit kost mogelijk zestig banen.

Bij de middelgrote fondsen gaat Altice met een winst van 3,1% aan kop. Het kabel- en telecombedrijf is dit jaar zo’n 240% gestegen en daarmee de uitblinker. Metaalbedrijf AMG pakt er 2,5% bij. Basic-Fit dikt 1,8% aan na de kerstdagen.

Smallcap Sif wint 4,8% na het nieuws dat het de ’voorkeursleverancier’ is bij een Japans windmolenproject.

