AEX wint dankzij ASML en Unilever

De AEX steeg 0,3% naar 611 punten, het hoogste slot sinds 2001.

De Midkap-index steeg 0,4% naar 915,3 punten. De meeste overige Europese beurzen boekten ook kleine winsten. De Duitse DAX, de Franse CAC 40 en de Britse FTSE 100 stegen 0,1% tot 0,3%.

De Amerikaanse beursgraadmeters stonden bij sluiting van de Europese beurzen 0,1% tot 0,2% hoger.

Hoofd vastrentende waarden Hendrik Tuch van Aegon wijst erop dat het sentiment op de aandelenmarkten nog altijd positief is. „Het is echter niet overtrokken. Zonder economisch of bedrijfsnieuws is de meest natuurlijke beweging dan dat de beurzen omhoog gaan. Een jaar geleden was dat precies andersom.”

Tuch denkt dat de beurzen in de komende weken verder omhoog kunnen gaan, deels omdat beleggers die de rally grotendeels gemist hebben aandelen gaan kopen. „Door de fear of missing out stappen zij alsnog in. Mede vanwege het onlangs gesloten handelsakkoord zullen de economische berichten waarschijnlijk ook verbeteren. Het blijft wel raden naar de volgende tweet van Trump, wat het lastig maakt hele grote posities in te nemen.”

Vermogensbeheerder Joop van de Groep (Fintessa) toont zich iets voorzichtiger. „Na de enorme koersstijgingen zou het goed zijn dat de beurzen wat tot rust komen en zijwaarts gaan bewegen. De grote vraag is of de bedrijfsinvesteringen en zodoende de economische groei gaan aantrekken nu de onzekerheden rond de handel zijn afgenomen.”

Bij de Nederlandse hoofdfondsen eindigden voedingsmiddelengigant Unilever en chipmachinefabrikant ASML met winsten van 0,9% en 0,8% bovenin.

Prosus steeg 0,9%. Maandag maakte de investeerder in technologiefondsen zijn opwachting in de AEX.

Shell won 0,2%. De olieprijzen zakten licht na uitspraken van de Russische energieminister dat het land de productie niet heel lang wil beperken.

Staalproducent ArcelorMittal en biotechnologiebedrijf Galapagos eindigden onderaan met verliezen van 1,3% respectievelijk 1%.

ING verloor 0,4%, na het bericht dat zijn op vermogende particulieren gerichte tak gaat reorganiseren. Dit kost mogelijk zestig banen.

Bij de middelgrote fondsen ging Takeaway aan kop met een plus van 2,6%, waardoor zijn bod in aandelen op het Britse Just Eat verder aan aantrekkelijkheid heeft gewonnen ten opzichte van het bod in contacten van Prosus.

Altice steeg 2%. Het kabel- en telecombedrijf blinkt dit jaar uit met een koersstijging van maar liefst 237%. Basic-Fit dikte 1,2% aan na de kerstdagen.

Smallcap Sif won 7% na het nieuws dat het de ’voorkeursleverancier’ is bij een Japans windmolenproject.

Bekijk ook: Afkoelende economie biedt beurs toch steun