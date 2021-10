Ook Zilvervloot spaarrekening 2.0 zinkt door lage rente

De meeste 40-plussers kennen de Zilvervloot. Tussen 1958 en 1992 een zeer populaire spaarrekening die (groot)ouders voor hun (klein)kinderen openden. Het was onderdeel van de Jeugdspaarwet om sparen onder jongeren te stimuleren. Na afschaffing van de Zilvervloot spaarrekening bliezen SNS Bank en Regiobank de spaarrekening in 2012 weer nieuw leven in, inclusief de bonus, die na afloop van de spaarperiode maximaal kan oplopen tot 10%.

,,Omdat je elk jaar maximaal 600 euro mag sparen, kon je zo voor je kind tot de 18e verjaardag maximaal 10.800 euro bij elkaar sparen”, zo rekent Amanda Bulthuis van Geld.nl voor. ,,Met daarbovenop dus een bonus van €1080 euro. Maar dat extraatje wordt nu dus teruggebracht naar slechts 1 procent, dat betekent dat je kind nog maximaal 108 euro cadeau krijgt.”

Beleggen

De banken zien zich genoodzaakt die bonus te verlagen vanwege de aanhoudende lage rentestand. Volgens Bulthuis zijn de rentes op kinderspaarrekeningen al flink gedaald. De meeste banken geven nog maar 0,10 tot 0,15% rente op een kinderspaarrekening. Vanwege die 10% bonus was het Zilvervloot sparen een relatief aantrekkelijk alternatief.

Bulthuis: ,,Maar we kunnen nu gerust stellen dat dit alternatief om te sparen voor je kind is afgeschreven.” Bulthuis vindt het slechte slechte ontwikkeling dat sparen voor kinderen zo steeds minder wordt aangemoedigd. ,,Sparen voor je kind is echt heel belangrijk, juist nu kinderen later niet vanzelfsprekend kunnen terugvallen op studiefinanciering of gemakkelijk een eerste huis kunnen kopen. We horen steeds vaker dat ouders overwegen te beleggen. Dat is natuurlijk niet ideaal. Je wilt met het spaargeld voor de studie of het eerste huis van je kind eigenlijk niet speculeren.”