Amsterdam - De economie is in de afgelopen tien jaar met ruim 9 procent gegroeid, maar dat voelen we niet in onze portemonnee. De consumptie is in dezelfde periode met slechts iets meer dan 4 procent gegroeid. Dat komt deels doordat de prijzen flink zijn gestegen, maar ook doordat we massaal zijn gaan aflossen op onze hypotheek.