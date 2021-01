Kappers zeer teleurgesteld over extra coronasteunpakket kabinet

"Het is de vraag of noodlijdende kappers nog in bedrijf zijn als deze steun eindelijk aangevraagd kan worden, laat staan als hij wordt uitgekeerd", aldus ANKO. De reserves zijn volgens de brancheverenging bij velen al opgemaakt tijdens de eerste lockdown vorig jaar. Daarnaast vielen volgens de organisatie veel kappers net buiten de boot bij een aantal regelingen en konden ze bijna niet knippen tijdens de belangrijke decembermaand.