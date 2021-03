Hypotheekrente: kort vastzetten goedkoper, lang vastzetten duurder

Premium Financieel

Huizenprijzen stijgen het sterkst in bijna 20 jaar

In het coronajaar liepen de huizenprijzen zelfs nog sneller op dan voor de uitbraak van de pandemie. Kopers betaalden gemiddeld bijna 9% meer voor een huis, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag. De prijsstijging in februari was de sterkste in bijna twintig jaar. Vooral in groen...