Forfait voor consumenten met zonnepanelen uitgebreid

Voor particuliere zonnepaneelhouders die geen andere omzet hebben en waarvan het opwekvermogen niet meer dan 15.000 wattpiek bedraagt, is er geen btw verschuldigd en hoeft er geen aangifte te worden gedaan. Voor alle andere particuliere zonnepaneelhouders geldt dat de btw op de zonnepanelen kan worden aangegeven middels een vooraf vastgesteld bedrag, het forfait genaamd. Het forfait is afhankelijk van het opwekvermogen van de zonnepanelen en kan worden toegepast door particulieren en ondernemers, zoals zzp’ers met zonnepanelen op of bij hun woning.

Als een particulier zonnepanelen aanschaft met 0% btw en zijn jaaromzet 1800 euro of lager is, hoeft deze zich niet aan te melden als btw-ondernemer en geldt de registratiedrempel. Dit houdt in dat automatisch gebruik wordt gemaakt van de kleineondernemersregeling. Of het verhoogde forfait een voordelig is, hangt af van de persoonlijke situatie.