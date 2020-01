Spaarders ABN Amro voorlopig nog niet weg

Hij stelt dat mensen „over het algemeen niet blij zijn met de renteverlaging”, maar hij ziet geen veranderingen in het klantenbestand op basis van het nieuws.

Mensen hebben in het verleden eigenlijk negatiever gereageerd, aldus de zegsman. Toen waren ze namelijk nog bang voor de negatieve spaarrente. Dat is nu minder. Vooral omdat de bank eerder heeft beloofd dat spaarders met een vermogen van onder de €100.000 de bank niet zal moeten gaan betalen voor het stallen van spaargeld.

Mensen die grotere vermogens hebben, van boven de 2,5 miljoen euro, zijn gebeld voordat het nieuws bekend werd gemaakt. Het gaat hierbij om ongeveer 5000 klanten, inclusief zakelijke klanten. Volgens de zegsman hadden deze klanten de spaarrente verlaging wel zien aankomen en reageerden zij dus ook niet verbaasd.

De ABN-woordvoerder zegt dat mensen die gebeld zijn soms wel hebben aangegeven er nog even over na te denken wat ze gaan doen. Zij hebben in bepaalde gevallen ook afspraken aangevraagd om te kijken wat ze beter met hun geld kunnen gaan doen. De spaarrente verlaging gaat per 1 april 2020 in, dus ze hebben nog even de tijd.

