Braziliaanse tak C&A maakt beursdebuut

C&A is al ruim veertig jaar actief in Brazilië. Het dochterbedrijf in het Zuid-Amerikaanse land is volgens het bericht goed voor een jaaromzet van 5 miljard reais. Omgerekend is dat ruim 1,1 miljard euro. De gang naar de beurs maakt het voor de C&A-dochter eenvoudiger om nieuw kapitaal aan te trekken om daarmee de verdere groei aan te jagen.

C&A behoudt 68 procent van de aandelen van C&A Brazil. De overige aandelen zijn vrij verhandelbaar.