Greenpeace: ING steekt meest in steenkool

Het ABP heeft volgens Greenpeace voor 715 miljoen euro aan aandelen in veertig bedrijven die nieuwe kolencentrales bouwen. Nationale Nederlanden heeft aandelen en obligaties ter waarde van 559 miljoen euro in 28 bedrijven die dergelijke centrales willen bouwen.

Op de vierde plek staat pensioenfonds PGGM, met 557 miljoen aan aandelen in 45 bedrijven die nieuwe kolencentrales bouwen. Verzekeraar Aegon sluit de top 5 met 202 miljoen euro aan aandelen en obligaties in 25 bouwers van kolencentrales.

Opvallend

Dat ING 2,6 miljard euro heeft geleend, is volgens Greenpeace opvallend, aangezien het bedrijf heeft beloofd vanaf 2025 geen bedrijven meer te financieren die kolencentrales bouwen. "Dat is een goede toezegging van ING, maar van de centrales die nu worden gebouwd, is het de bedoeling dat die nog wel dertig of veertig jaar meegaan", zegt campagneleider Kees Kodde.

ING zegt zich niet te herkennen in de cijfers. De bank financiert sinds 2015 naar eigen zeggen geen kolencentrales meer en ook geen elektriciteitsbedrijven die voor meer dan 50 procent op kolen draaien. "Eind 2025 zal de financiering van kolen zijn teruggebracht tot nagenoeg nul." De cijfers van Greenpeace hebben volgens een woordvoerder betrekking op energiebedrijven die deels in kolen zitten. "In de meeste gevallen heeft ING daarbij afgesproken dat de financiering van ING niet gebruikt wordt voor de bouw van kolencentrales." De zegsman tekent ook aan dat ING als grootste financiële instelling van Nederland vaker als grootste financierder uit de bus zal komen, "bijvoorbeeld ook bij hernieuwbare energie".

Volgens Kodde lijken Nederlandse financiële instellingen wel steeds minder geld te steken in steenkool. "Ze worden voorzichtiger, maar het gaat wel langzaam. Je zou je er niet mee in moeten laten."