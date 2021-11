Biden en China drukken bitcoin even tot onder $60.000

Op cryptoplatform Coindesk duikelde de bitcoin aanvankelijk 10% aan, maar inmiddels is de zware averij wat teruggedrongen tot een min van 6% op $61.000. Eerder deze maand tikte de cryptomunt nog een recordstand aan van net onder $69.000.

Bij de forse neergang van de bitcoin speelt onder meer mee dat beleggers zich zorgen maken over de Amerikaanse belastingregelgeving. President Biden heeft bij het neerzetten van zijn handtekening onder de nieuwe infrastructuurwet – met omvangrijke investeringen voor de verbetering van wegen en bruggen – ook belastingvereisten voor cryptomunten opgenomen.

China

Ook vanuit China komt nieuwe tegenwind voor de bitcoin. De vrees bestaat dat de regering in Peking nog harder gaat optreden tegen het delven van cryptomunten vanwege het hoge energieverbruik dat daarmee gepaard gaat. Daarnaast wil China dat staatsbedrijven in eigen land de deur dichtdoen voor betrokkenheid bij het delven van bitcoins.

Daarnaast zorgt de financieel directeur van Twitter, Jack Dorsey, voor extra verkoopdruk. Zijn melding om de kasgelden niet te zullen gebruiken om crypto's te kopen werkt eveneens negatief door.

Verbod

Eerder dit jaar heeft Chinese centrale bank al de druk verder opgevoerd om de handel in cryptomunten aan banden te leggen. Het is verboden om digitale munten, zoals bitcoin en ethereum, nog te gebruiken als betaalmiddel in het Aziatische land.

Eind vorige maand kreeg de bitcoin nog de wind stevig in de rug. Het groene licht voor een aanbieder om de handel in de zogeheten bitcoin futures-etf te lanceren, wakkerde de kooplust bij beleggers flink aan.