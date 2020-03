Naar online sociëteit

Nu de Koninklijke Industrieele Groote Club in hartje Amsterdam sinds 16 maart is gesloten, worden meerdere initiatieven ontplooid om de sociëteit en businessclub op een andere wijze voort te zetten. De bijna 1500 leden hadden tot voor kort jaarlijks de keuze uit meer dan 200 lezingen, workshops, debatten en andere bijeenkomsten in het historische clubgebouw aan de Dam. Nu de vereniging haar deuren heeft moeten sluiten, is er binnen een week een online platform ontwikkeld dat vrijdag zijn ‘deuren’ zal openen.

Leden kunnen elkaar hier online ontmoeten en kennis delen. Lezingen worden gestreamd en enkele vrienden van de vereniging zijn geïnterviewd voor de serie Clubzaalgesprekken. Tv-coryfee en IGC-lid Judith Bosch (75) interviewde meerdere gasten in de Clubzaal, die speciaal voor de gelegenheid was omgetoverd tot tv-studio. Zo werden onder anderen directeur Judikje Kiers van het Amsterdam Museum, hoofdredacteur Ronald Ockhuysen van Het Parool, directeur Nina Tellegen van Amsterdam Economic Board, sommelier Noël Vanwittenbergh van restaurant Ciel Bleu (**) in het Okura Hotel en deze schrijver geïnterviewd. En dat alles keurig op 1 meter 50 afstand van elkaar. Grappig was dat de favoriete witte wijn van Vanwittenbergh Le Montrachet van Domaine de la Romanée-Conti was. Een flesje uit 2008 kost bij voorbeeld slechts 6250 euro!

Sommelier Noël Vanwittenbergh (l.), vicevoorzitter Hélène Propsma en IGC-directeur Richard Francke.

De voormalige NCRV-presentatrice vroeg ons het hemd van het lijf. Ook het bestuur onder leiding van voorzitter Eelco Dijk, liet zich op deze wijze interviewen. De gesprekken kunnen straks allemaal worden bekeken op het besloten online ledenplatform onder de naam IGC Connect. Judith Bosch onthulde dat zij in 1984 bij de NCRV stopte om daarna mediatrainingen te gaan geven. „Ik stopte omdat de NCRV mij altijd plaatste in spelletjesprogramma’s met onder andere Dick Passchier. Ik had daar geen zin meer in. Door de verzuiling toen kon ik niet naar een andere omroep overstappen. Na nog een jaar school-tv startte ik mijn eigen bedrijf dat nu wordt gerund door mijn dochter Frouke onder de naam uitgesproken.nl.”

Directeur Richard Francke van de Koninklijke IGC vertelde dat dit alles op korte termijn van de grond kwam. „Er is al eerder gesproken over een extra interactief deel op de website, al was de noodzaak er tot twee weken geleden niet echt, want er gaat niets boven één-op-één ontmoetingen in de club. Maar nu wij de deuren moesten sluiten, hebben we dit direct opgepakt. Met dit platform kunnen wij toch iets extra’s bieden aan onze leden.”Naast het online platform is de club deze week ook gestart met het aanbieden van maaltijdboxen aan haar leden. Samen met huisleveranciers Nice to Meat, vishandel Jan van As, Sligro en de Lindenhoff was dit snel geregeld. In de week voor Pasen worden er ook aspergemaaltijden aangeboden met de mogelijkheid om deze uit te breiden met een fles Pinot Blanc of Riesling van Gustave Lorentz. Leden kunnen dit afhalen en bij leden die in quarantaine verblijven, wordt het thuis afgeleverd.”