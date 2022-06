Schiphol: honderden euro’s zomerbonus schoonmaker, koffersjouwer en beveiliger

Wie in de meivakantie heeft gewerkt, of in juni, juli of augustus uren maakt, krijgt er per uur €5,25 bruto bij. Per fulltime gewerkte maand komt die zomertoeslag uit op €840 bruto. De regeling geldt voor beveiligers, schoonmakers, begeleiders van invalide reizigers, bagagesjouwers, incheckers en de chauffeurs van de bussen tussen de gates en de vliegtuigen.

De beveiligers, schoonmakers, begeleiders en chauffeurs krijgen na 1 september, als de zomertoeslag dus is afgelopen, bovendien een jaar lang €1,40 per uur. Wie fulltime werkt, krijgt zo een Schipholtoeslag van €224 bruto per maand. Bovendien wordt het woon-werkverkeer voor iedereen die met het openbaar vervoer naar Schiphol komt volledig vergoed.

Uurloon

Voor een doorsnee koffersjouwer scheelt de zomertoelage een slok op een borrel. De komende jaren gaat het uurloon voor die beroepsgroep naar €14, maar nu zitten de meesten daar nog ver onder. Het gemiddelde bruto maandloon ligt nu op €1943.

De gesprekken tussen de bonden en de luchthaven liepen niet zonder slag of stoot. Begin mei nog dreigde FNV nog met acties in de zomer. „De tijd van lief vragen is voorbij. Dat hebben we drie jaar gedaan. We gaan praten, er komt een akkoord en anders volgen er werkonderbrekingen”, klonk het toen.

Personeelstekort

Schiphol zucht, nog voor de ergste drukte komt, onder een enorm personeelstekort: alleen al in de beveiliging zijn er 500 vacatures. Dat leverde in de meivakantie al lange rijen op, en voor de zomer zijn de vooruitzichten niet veel beter. Dat is met dit akkoord niet direct opgelost, geeft CNV toe, maar de afspraken ’geven vertrouwen en bieden perspectief’.

Eén van de afspraken is dat op piekmomenten de marechaussee wordt ingezet. „Het zal de komende tijd echt nog wel druk zijn op Schiphol, maar de luchthaven lijkt echt de ambitie te hebben om op een andere manier te werken en meer verantwoordelijkheid te nemen voor al die duizenden werknemers”, zegt Maas. Hij noemt het akkoord ’baanbrekend’.

Zowel FNV als CNV legt het akkoord met een positief advies voor aan de leden. De extra kosten betaalt Schiphol uit eigen zak. Daardoor zal de winst over dit jaar lager zijn. Aandeelhouders als de Nederlandse Staat en de gemeenten Amsterdam en Rotterdam krijgen daardoor naar verwachting minder dividend uitgekeerd. Luchtvaartmaatschappijen hoeven niet op te draaien voor de hogere kosten.