SER-baas Kim Putters bij aantreden: ’Grote zorgen over dieper onbehagen’

Kim Putters is de nieuwe voorzitter van de Sociaal-Economische Raad: „Het voelt alsof het nu allemaal tegelijk komt, maar het wás er allemaal al. Alleen we voelen nu de consequenties heel hard.” Ⓒ Rene Bouwman

De crises stapelen zich op in Nederland. Een woningtekort, een gigantische klimaatopgave, de asielopvang loopt vast, de toeslagenaffaire is nog altijd niet afgewikkeld, hetzelfde verhaal voor de schade door gasboringen in Groningen, er is ruzie met de boeren vanwege stikstof en daar komt nu de torenhoge inflatie overheen. Groeien al deze problemen de politiek niet boven het hoofd?