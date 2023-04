Harry Styles in top tien meest verdienende tournees

De inkomsten van zijn laatste toer staan volgens Amerikaans muziekmedium Billboard momenteel in de top tien meest verdienende tournees met tot nu toe een totaalopbrengst van $400 miljoen. Styles is daarmee zelfs Madonna’s Sticky & Sweet Tour voorbijgestreefd.

Geen liefdewerk

Bovendien is deze Engelse zanger nog niet eens klaar met deze show, want hij heeft ook nog optredens staan in Europa. Hij startte met de Love On Tour in september 2021, en deze loopt waarschijnlijk door tot juli dit jaar. De Farewell Yellow Brick Road Tour van de Britse zanger Elton John staat op nummer één van deze lijst met een recordopbrengst van $818 miljoen.