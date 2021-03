Deze Chinees trekt aan de touwtjes bij Volvo, Mercedes én Lotus

Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Krijgt autobouwer Volvo een beursnotering in Stockholm, of misschien zelfs in Amsterdam, zoals persbureau Bloomberg beweert? En wordt het Chinese elektrische broertje Polestar een Amerikaans beursgenoteerd bedrijf? De geruchten van een beursgang van Volvo en Polestar laaiden woensdag weer op. Duidelijk is dat de Chinese eigenaar Geely kijkt hoe die de merken het best kan verwaarden. En de oprichter en baas van Geely, de puissant rijke Chinees Li Shufu (57), deinst daarbij niet terug voor hele rare stappen. Maar loslaten doet hij niet.