Aandacht voor Fed en corona op rustige beursweek

Ook gaat de aandacht weer naar de politiek in Washington waarbij er enige voortgang lijkt te worden geboekt met een steunpakket voor de Amerikaanse economie ter waarde van 908 miljard dollar. Over extra coronasteun wordt in de Senaat al maanden gesteggeld. De ontwikkelingen rond coronavaccins en het tempo waarmee de Verenigde Staten die kunnen toedienen aan de bevolking, worden scherp in de gaten gehouden.

Daarnaast blijft de blik gevestigd op de brexitonderhandelingen die toch nog langer doorgaan. Desondanks liet de Britse premier Boris Johnson weten dat er nog aanzienlijke verschillen zijn en dat een no deal nog altijd de meest waarschijnlijke uitkomst is.

De Nederlandsche Bank

Verder komt er het nodige nieuws uit macro-economische hoek. In Nederland komt De Nederlandsche Bank (DNB) maandag met cijfers over en voorspellingen voor de economische ontwikkelingen. Verder zijn er wereldwijd cijfers over de bedrijvigheid in de industrie en de dienstensector. Die geven een beeld hoe de economie in december te lijden heeft onder de maatregelen die in verschillende landen zijn genomen om de coronapandemie onder controle te krijgen.

Ook de cijfers over het aantal uitkeringsaanvragen in de VS kunnen opnieuw op belangstelling rekenen. De cijfers van afgelopen week stegen onverwachts hard, maar voor deze week wordt weer op een lichte afname gerekend.

Hennes & Mauritz

Op bedrijfsgebied openen onder meer Hennes & Mauritz, Fedex en Nike de boeken. Op de Amsterdamse beurs staat geen bedrijfsnieuws gepland.

De AEX-index sloot vrijdag 0,6 procent in de min op 614,46 punten. De MidKap verloor 1,4 procent tot 889,00 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen zakten tot 1,4 procent. De Dow-Jonesindex sloot de sessie 0,2 procent hoger op 30.046,37 punten. De S&P 500 verloor 0,1 procent tot 3663,46 punten en techgraadmeter Nasdaq zakte 0,2 procent tot 12.377,87 punten.