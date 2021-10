Onderzoek: inkomensongelijkheid al dertig jaar ongeveer gelijk

Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Leiden en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Uit de nieuwe cijfers blijkt dat de inkomensongelijkheid tot 1990 toenam, maar sindsdien nagenoeg stabiel is. De best verdienende 1 procent van de Nederlanders verdient 6,5 procent van het totale inkomen. Dat is duidelijk minder dan in alle andere landen die in dit onderzoek zijn meegenomen.