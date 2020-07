Hausse aan pakketjes, brievenpost krimpt verder

Er werden in Nederland 576 miljoen pakketjes vervoerd in 2019. Dat is bijna 13% meer dan vorig jaar. Dat staat in de Post- & Pakkettenmonitor die de Autoriteit Consument & Markt woensdag publiceerde.

Consumenten versturen hun pakketten voor het overgrote deel via PostNL. Bedrijven die pakketten sturen naar consumenten doen dat vooral via PostNL en DHL.

De zakelijke brievenpost, die goed is voor liefst 96% van de totale hoeveelheid nationale brievenbuspost, nam ook verder af. Het aantal zakelijke brieven daalde met 7% naar 2,05 miljard stuks.

Duurder

Voor consumenten werd het versturen van post duurder. In 2019 was de prijs van een postzegel €0,87, tegenover €0,83 in 2018.

Voor binnenlandse pakketten is de gemiddelde prijs van €3,75 per stuk ten opzichte van 2018 vrijwel gelijk gebleven. Voor grensoverschrijdende pakketten werd in 2019 ten opzichte van het jaar ervoor 5% minder per stuk betaald, namelijk €8,13.

Dankzij de groei van het aantal verstuurde pakketten behaalden pakketbedrijven vorig jaar een tiende meer omzet, in totaal €2,79 miljard.