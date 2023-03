Beursblog: belegger slaat vooral chipfondsen en Philips in; KPN achterblijver

De AEX krijgt rond de lunch de wind steeds meer in de rug met een terugkeer tot ruim boven de grens van 750 punten. Beleggers slaan vooral Philips en chipfondsen in. In de Midkap maakt Air France KLM een mooie vlucht.