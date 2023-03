Beursblog: chipfondsen duwen AEX dicht naar 750 punten; Philips in trek

Door Redactie DFT

De AEX komt donderdag voortvarend uit de startblokken met een terugkeer tot dicht tegen de 750 punten. Na de goede gang van zaken een dag eerder stappen beleggers opnieuw in chipfondsen. Philips valt in de smaak. KPN is in mindere doen.