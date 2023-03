Beursblog: topper Philips stuwt AEX tot boven 750 punten; bittere smaak JDE Peet’s

Door Redactie DFT Kopieer naar clipboard

Na een voortvarende start klimt de AEX donderdagochtend weer tot boven de grens van 750 punten. Vooral de animo om in chipfondsen geeft steun om de stevige herstelbeweging te vervolgen. De kooplust bij Philips draagt ook een steentje bij. In de Midkap is JDE Peet’s een negatieve uitzondering.