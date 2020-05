EU-landen mogen belangen nemen in door crisis geraakte bedrijven

Bedrijven die met de steun worden geholpen, moeten zich wel aan bepaalde regels houden. Zo is het voor hen niet toegestaan om dividend uit te keren of eigen aandelen in te kopen. Ook gaan bonussen van leidinggevenden niet door en zijn overnames niet toegestaan.

Volgens een EU-bestuurder is het landen ook toegestaan om tegen gunstige voorwaarden achtergestelde leningen aan bedrijven te verstrekken die door de crisis zijn getroffen.