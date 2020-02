Ticketaanbieders gaan servicekosten terugbetalen

Belangrijke officiële kaartverkopers, zoals Eventim en See Tickets, hebben hun beleid aangepast. Ook de leden van de Vereniging van Nederlandse Poppodia en Festivals (VNPF) gaan de servicekosten terugbetalen. VNPF-leden zijn onder andere Paradiso in Amsterdam, Paard in Den Haag en TivoliVredenburg in Utrecht en festivals als Pinkpop en Lowlands.

Bekijk ook: Ticketmaster betaalt servicekosten op kaartje terug

De Consumentenbond had de branche vorig jaar opgeroepen om het voorbeeld van Ticketmaster te volgen, omdat volgens de organisatie de juridische grond ontbreekt om bij annulering geen servicekosten terug te betalen.

Wie bij een niet-officieel verkooppunt zijn kaarten koopt, krijgt bij een geannuleerde voorstelling bijna nooit het volledige bedrag terug, waarschuwt de bond.