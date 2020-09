Bizar: Nu alweer nieuwe baas bij Douwe Egberts

Ik heb hier ook niet om gevraagd, verontschuldigt Simon zich vrijdagochtend. „Het lag nooit in mijn planning om ceo te worden van JDE Peets”, zegt de oud-bestuurder van Mars. Daar vertrok hij in 2014, om als cfo aan de slag te gaan bij wat toen nog DE Masterblenders 1753 heette, de rechtsvoorganger van het huidige veel grotere koffiebedrijf, dat toen net zijn eerste korte beursleven beëindigd zag worden door een overnamebod van de Duitse investeringsmaatschappij JAB.

Simon ging eveneens aan de slag bij JAB, en verruilde zijn cfo-schap bij het koffiebedrijf voor een commissariaat. Achter de schermen bemoeide hij zich intensief met de beursgang van het koffiebedrijf, afgelopen 29 mei in Amsterdam. Die beursgang ging door, ondanks alle restricties die de wereldwijde corona-uitbraak met zich mee bracht.

Ironisch genoeg kon de vorige ceo, Casey Keller, op die dag niet de traditionele gongslag op de Amsterdamse beursvloer doen, omdat hij min of meer vast zat in de VS. Vandaar dat Simon, die al ruim 6 jaar met zijn gezin in Amsterdam woont, het stokje toen ook al even overnam.

Gewitte apartement

Simon, een ooit fanatiek judoka die 15 jaar geleden bleef steken bij de bruine (op-een-na-hoogste) band, noemt het een eer om als ceo aan de slag te gaan. Hij begint 7 september. Aandeelhouders wordt niet om goedkeuring gevraagd, ook al omdat JAB, dat de benoeming als vanzelfsprekend steunt, nog altijd meerderheidsaandeelhouder is.

Het is opmerkelijk dat een ceo zo snel na een beursgang vertrekt. Maar door de coronacrisis ging er een streep door de geplande verhuizing van Keller van de Verenigde Staten naar Amsterdam. In twee summiere zinnen hint JDE Peets op zorgen om de gezondheid van Kellers familieleden. De Amerikaan heeft daarom kennelijk zelf besloten zijn net gewitte appartement in Amsterdam weer van de hand te doen, en zijn baan als ceo op te geven.

JDE Peet's haalde met de beursgang 2,6 miljard euro op. Het aandeel staat momenteel op 15,60 euro, 15% hoger. Het bedrijf maakte sterke kwartalen door in coronatijd, waarbij de consumptie thuis van koffie flink groeide. Simon wilde geen update geven over de ontwikkelingen de laatste weken.

Over mogelijke ergernis bij aandeelhouders die bij de beursgang aan boord kwamen en vooral spraken met Keller, zegt hij „het bedrijf als geen ander te kennen”, juist voor ’continuïteit’ te zorgen, en ook mee te zijn geweest op de roadshows langs aandeelhouders. Die moeten hem dus wel kennen, en niet alleen van de foto van de gongslag op 29 mei.