JDE Peet's krijgt voormalig financieel directeur aan het roer

Simon neemt de taak over van Casey Keller die nog geen jaar op die post zat. Door de coronacrisis ging er een streep door zijn geplande verhuizing van Keller van de Verenigde Staten naar Amsterdam. Hij keert terug naar de VS om bij zijn familie te zijn.

Simon is momenteel financieel directeur van JAB en ook partner van de investeerder. Hij werkte tussen 2014 en 2019 al als financieel directeur voor JDE Peet's. Hij was mede verantwoordelijk voor de beursgang van het onderdeel. Daarbij ging het om de grootste beursgang in Europa dit jaar.

JDE Peet's haalde met de beursgang 2,6 miljard euro op. Het aandeel staat momenteel op 15,60 euro, dik 15 procent boven de introductieprijs.