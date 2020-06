Horecaondernemer Won Yip: ’Koppel huren Amsterdam aan omzet’

Horecaondernemer Won Yip: „Voor velen is het al te laat.” Ⓒ Hollandse Hoogte / Sabine Joosten

Amsterdam - „Corona is niet de oorzaak van de problemen waarin veel bedrijven verkeren”, zegt horecaondernemer Won Yip. Hij spreekt over zijn eigen jachtgebied: de stad Amsterdam. „Het ging al fout voor 15 maart. Amsterdam was te vol. En de huren zijn veel te hoog. Net als de parkeertarieven.”