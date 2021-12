Financieel

Beursblog: Wall Street sluit hoger na afnemende zorgen over omicron

De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn donderdag hoger gesloten nu de zorgen over de omicronvariant afnemen bij beleggers. De Dow Jones-index eindigde 0,6% hoger, de S&P 500 ging 0,6% omhoog en de Nasdaq noteerde 0,8% in de plus.