Gebruikers Tikkie verdubbeld naar 2 miljoen

Per week worden er nu gemiddeld 440.000 via Tikkie verstuurde betaalverzoeken via de mobiele telefoon afgerekend, zo laat ABN Amro maandag weten. Op 30 december maakte Tikkie met 97.125 betaalverzoeken vooralsnog zijn hoogtepunt mee.

Aftikken

ABN Amro lanceerde anderhalf jaar geleden Tikkie als betaalinnovatie waarmee consumenten onderling betaalverzoeken via WhatsApp kunnen versturen. Deze verzoeken kunnen vervolgens met een rekening bij elke bank via iDeal worden ‘afgetikt’.

Met proeven bij onder meer Transavia, Hello Fresh, Ajax en Warchild probeert ABN Amro de app langzaam ook in het zakelijke betaalverkeer te introduceren.

Verdienmodel

De bank aast met Tikkie op een marktpositie voor om aankopen, incasso’s en donaties te verrichten, als concurrent van bestaande betaalmanieren zoals pinnen, PayPal of creditkaarten. Hier zit dan ook het verdienmodel voor de voor gebruikers gratis app.

Vorige week keerde ABN Amro nog de door ING, Rabobank, SNS, ASN en RegioBank wel ondersteunde betaalapp Payconiq de rug toe. De bank liet weten meer in het eigen Tikkie te geloven.