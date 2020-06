Nieuwe haring via een drone

Het Hilton Hotel in Amsterdam had bedacht de 1000 bezoekers van zijn traditionele haringpartij dit keer vanwege corona de haring thuis te laten eten. Gasten konden zich inschrijven en de haring op een aantal plekken ophalen.

Ans Markus

Slechts een handjevol vips kreeg de nieuwe haring thuisbezorgd. Hilton-directeur Roberto Payer reed met versvishandelaar Eric van As de halve stad rond om onder anderen kunstenaar Ans Markus, vice-admiraal Ariejan de Waard, voorzitter van het afgelaste Sail Amsterdam, Pride-directeur Lucien Spee, directeur Taco Dibbets van het Rijksmuseum en Jan Cremer de nieuwe haring uit te reiken.

Lucien Spee

Een pr-bedrijf wilde tegelijkertijd met gasten in een fraaie Aix-sloep proosten op de nieuwe haring. Toen het Hilton hier lucht van kreeg, werd toch maar van ’de kaping van het evenement’ afgezien. De boot meerde daarentegen af bij collegahotel Sofitel Legend The Grand. Het eerste vaatje van het Hilton werd per drone bezorgd.

Taco Dibbits

Deze maakte vanaf het Centraal Station een zwerftocht over Amsterdam alvorens te landen bij het hotel, waar Marijke Helwegen, één van de allertrouwste gasten van de haringpartij, het vaatje aannam.

Babette en Jan Cremer

Sail-voorzitter De Waard meende over de afgelasting: „Voor de miljoenen fans, alle scheepsbemanningen en iedereen die veel tijd heeft gestoken in de voorbereidingen, is het natuurlijk heel jammer dat Sail niet kan doorgaan dit jaar. Het is het grootste evenement van Nederland met zo’n 2,3 miljoen bezoekers. Maar, vanzelfsprekend gaan veiligheid en gezondheid voor en respecteren we dat grote evenementen nu niet kunnen doorgaan.”

Ook haring in Rotterdam, v.l.n.r. Tony Mastrantuono van Bilderberg Parkhotel, rederijdirecteur Leo Blok van Koninklijke Spido en pr-dame Clarissa Sarah Slingerland met door Marel La Brie beschilderd vaatje.

Sail schuift door naar 2025: „Uiteraard hebben we goed gekeken of uitstel naar een tussenliggend jaar mogelijk is. Dat bleek geen realistisch scenario. Want mag en kan een groots evenement als Sail volgend jaar wél verantwoord georganiseerd worden? Dat is nu beslist nog niet zeker. Ook de indrukwekkende internationale Tall Ships zijn niet zomaar beschikbaar op een ander moment. En ook onze sponsoren hebben begrijpelijkerwijs nu wel andere zaken aan het hoofd. Mooi is dat vrijwel alle partners weer graag mee willen bouwen aan de jubileumeditie in 2025 als ‘750 jaar Amsterdam’ wordt gevierd. We bestaan dan 50 jaar én is de 10e editie van Sail!”